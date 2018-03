Andorra participa en una reunió del CSIC per parlar del canvi climàtic als Pirineus

Actualitzada 21/03/2018 a les 06:44

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) d’Aragó va acollir la quarta reunió del comitè tècnic de l’Observatori Pirenaic del Canvi Climàtic (OPCC) on, entre d’altres, participa Andor­ra. La trobada va tenir com a objectiu posar en comú els resultats científics sobre l’impacte del canvi climàtic als Pirineus i dissenyar un nou projecte de cooperació transfronterera sobre els riscs naturals i el canvi climàtic en zones de muntanya. L’OPCC publicarà pròximament un informe sobre els impactes, la vulnerabilitat i l’adaptació del canvi climàtic als Pirineus. A l’acte també hi van assistir autoritats d’Aragó, el País Basc, Catalunya, Navarra, Occitània i Nova-Aquitània. L’OPCC està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) i la Fundació Biodiversitat. L’observatori té l’objectiu de reforçar la integració econòmica i social de l’espai transfronterer d’Espa-nya, Andorra i França.