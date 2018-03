Ordenament Territorial crea un manual per a la reforma d'edificis antics

Actualitzada 20/03/2018 a les 06:54

El ministre d’Ordenament Ter­ritorial, Jordi Torres, va presentar ahir un manual de bones pràctiques per a la rehabilitació d’edificis amb l’objectiu de promoure el cor­recte manteniment i la bona conservació dels immobles del Principat. Torres va explicar que una part del parc immobiliari del país es va construir entre els anys 70 i 80, i que per aquest fet és necessari recollir en un únic document un seguit de recomanacions tècniques que facilitin que les actuacions de millora compleixin la legislació vigent en matèria d’urbanisme i així s’ajustin a criteris d’accessibilitat, eficiència energètica i embelliment, entre d’altres. L’arquitecta de l’àrea d’Urbanisme del ministeri, Mònica Dalmau, va afirmar que el manual complementa el Llibre de l’edifici de què ja disposen tots els edificis, i que s’ha elaborat amb la participació dels agents implicats, com ara els constructors, els agents immobiliaris o els arquitectes del país.