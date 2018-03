Nicolas Sarkozy, arrestat per declarar pel finançament de la campanya del 2007

L'excopríncep francès està sent interrogat per haver rebut presumptament diners del règim de Muamar al Gadafi

20/03/2018

Andorra la Vella

Nicolás Sarkozy està declarant sota arrest a París pel presumpte finançament de la campanya per a les eleccions del 2007 amb diners del règim de Muamar al Gadafi. També està sent interrogat l'exministre Brice Hortefeux, que ha estat convocat per la policia però que no està arrestat.

L'arrest de l'excopríncep francès es pot prolongar durant un màxim de 48 hores abans de ser portat a declarar davant un jutge en el cas que els investigadors estimin que hi ha elements que poden justificar que sigui imputat. L'origen de la investigació rau en un document administratiu libi publicat al maig del 2012 per Médiapart on s'assenyalava que l'excap d'Estat havia rebut diners del dictador libi. Un empresari va manifestar el novembre del 2016 que havia portat cinc milions d'euros en efectiu des de Trípoli a París al 2007 per lliurar-li a l'exministre Claude Guéant i a Sarkozy, que llavors era titular de la cartera d'Interior.

Sarkozy està ja encausat pel presumpte finançament irregular de la campanya a les presidencials del 2012, on va perdre davant el socialista François Hollande, i anirà a judici pel cas Bygmalion, una suposada trama de falsificació de factures per amagar despeses.