La policia denuncia un miler de conductors en una campanya contra les imprudències

Actualitzada 20/03/2018 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

La policia va posar 976 denúncies per infraccions entre el 15 de febrer i el 15 de març en el marc d’una campanya específica de comportaments imprudents al volant que tenia com a objectiu detectar i sancionar comportaments imprudents que podien derivar en situacions de risc en carreteres interurbanes i secundàries a fi de reduir els accidents de trànsit amb resultat de lesions.

Durant la campanya de la policia es van denunciar 919 conductors per circular a velocitat superior a la permesa detectats pels radars mòbils. Hi va haver cinc sancions per avançaments indeguts, una per no adaptar la velocitat en funció d’encreuaments, escoles i aglomeracions, 19 per no respectar algun dels senyals prohibitius, quatre per no respectar algun dels senyals d’obligació, 27 per no respectar la senyalització horitzontal de la calçada i una per no respectar un semàfor.