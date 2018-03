Els consellers generals independents de la Massana convoquen una reunió de poble sobre l'acord amb la UE

Carles Naudi afirma que ara mateix votaria en contra de l'acostament a Europa

Redacció Andorra la Vella

Els consellers generals independents de la Massana, Carles Naudi i Joan Carles Camp, celebraran dijous a les 20.30 hores una reunió de poble a la parròquia per parlar sobre l'estat actual de les negociacions amb la Unió Europea i dels dubtes i incògnites que genera l'acord. Els parlamentaris s'han mostrat preocupats per l'evolució de les converses amb Brussel·les i s'han queixat "de la deriva del Govern" perquè dona la informació amb comptagotes i han assegurat que les negociacions no creen il·lusió. Naudi ha manifestat que "ara mateix votaria que no" al referèndum sobre l'acord d'associació i ha afegit que "li agradaria defensar un sí".

En la reunió de poble es distribuirà als assistents un petit trivial on els consellers han inclós preguntes com ara "vol un bon acord amb la UE", quan creu que es signarà per al que ofereix una franja des del 2019 al 2026 o l'idioma en el que vol que estiguin es reglaments de la legislació que s'haurà d'adoptar.

Els parlamentaris s'han mostrat molestos perquè no se'ls informés de la visita del ministre francès Gérald Darmanin la setmana passada i han alertat de la "possible pèrdua de sobirania" si hi ha patrulles mixtes entre agents dels dos països per lluitar contra el contraban.