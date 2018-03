El TC admet a tràmit el recurs del PS per la gestió del síndic en el bloqueig al grup mixt

Els socialdemòcrates insten DA a no desvirtuar la proposició de llei de suport a l’emprenedoria

El Tribunal Constitucional (TC) va admetre a tràmit el recurs presentat pel Partit Socialdemòcrata (PS) arran de la destitució de Pere López com a president del grup mixt. L’Alt Tribunal haurà de deliberar en un termini màxim de dos mesos si el síndic general, Vicenç Mateu, es va excedir en les seves competències i si es van vulnerar els drets dels consellers generals.

El socialdemòcrata Pere López no va valorar la notícia i es va limitar a dir que ara esperen la sentència dels magistrats. El bloqueig al grup mixt, format ara per deu membres, es va iniciar amb l’arribada dels