Arrestat un jove temporer després d'una baralla amb el company de pis

La policia va detenir diumenge a la nit a Incles un temporer de 23 anys després d’una baralla amb el seu company de pis, també temporer i de 21 anys, en la qual tots dos van esgrimir ganivets sense arribar a usar-los. L’arrest no va ser per aquest motiu, sinó per haver amenaçat uns veïns, als quals van trencar la porta de casa durant la baralla, i per tenir un comportament “molt hostil” i haver oposat forta resistència al control policial, amenaçat i injuriat els agents. Aquesta és una de les 22 detencions que va realitzar el cos la setmana passada, entre les quals també destaca la d’un home resident de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte de lesions. La patrulla va ser requerida dilluns passat al matí per una agressió entre dues persones a la via pública a la Massana, durant la qual el detingut va donar un cop de puny i una puntada de peu al cap de la víctima. També es va detenir deu persones per delictes contra la salut pública.