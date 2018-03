La residència Solà d'Enclar es convertirà aquest any en centre per a joves amb trastorns de conducta

Govern pagarà 50.000 euros anuals de lloguer a la CASS i invertirà 1 milió en reformar l'edifici

Actualitzada 19/03/2018 a les 17:33

Redacció Andorra la Vella

El Govern preveu que la residència Solà d'Enclar estigui habilitada abans de final d'any com a centre per a joves amb trastorns de conducta. El ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, i el president de la comissió gestora del fons de reserva de jubilació de la CASS, Josep Delgado, han signat avui l'acord de lloguer pel qual l'executiu abonarà 50.000 euros anuals per l'edifici. El conveni preveu un any de carència en el pagament del lloguer perquè el Govern invertirà un milió d'euros en la rehabilitació de l'espai que tindrà cabuda per a vint joves.

El ministre ha informat que hi ha quinze joves que serien acollits al centre, entre els que hi ha derivats a centres de l'estranger i els que hi ha al país que han estat identificats com a usuaris d'aquest centre però que no estan internats. Es tracta de nois amb problemes conductuals o d'addicció als tòxics. Xavier Espot ha destacat que s'ha donat prioritat a ubicar el centre en aquest edifici perquè ja està construït i només cal reformar-lo, es troba en un lloc cèntric i és de titularitat pública. Govern ha convocat un concurs per presentar ofertes per fer la rehabilitació de l'edifici que està obert fins al 16 d'abril.

