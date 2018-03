L'Andorra més russa

Per primera vegada els residents i els turistes russos d’Andorra van exercir el dret a vot en unes eleccions sense haver-se de desplaçar fora del país.

Les portes de l’oficina del cònsol honorari de Rússia a Andorra, situada a Santa Coloma, es van obrir a les vuit del matí per deixar entrar, per primera vegada, tots aquells residents i turistes russos que volguessin exercir el seu dret a vot en les eleccions presidencials que decidiran el càrrec de president per als pròxims sis anys. Una delegació de l’ambaixada de Rússia a Madrid es va desplaçar expressament per tal de facilitar les votacions als 516 residents russos del Principat i als 600 turistes desplaçats al país, encara que aquestes xifres no són reals perquè inclouen els nens.