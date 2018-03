El ministre de Finances s’ha reincorporat a la cursa d’aspirants a encapçalar la llista dels demòcrates a les properes eleccions després de superar una campanya de desprestigi. Davant tindrà Vicenç Mateu i Gilbert Saboya, sempre que Xavier Espot declini ser l’escollit.

El substitut de Toni Martí com a primer de la llista de DA per a les properes eleccions generals és a les mans de Xavier Espot. Si el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior decideix acceptar la proposta que fa mesos que té sobre la taula serà el candidat a cap de Govern. Sense discussió. És el preferit per la cúpula del partit, pel mateix Martí i el que genera més consens a les files dels demòcrates. Per tots aquests factors se’l pressiona i força perquè faci ja el pas endavant tot i que encara falta un any per a

