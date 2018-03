Els mitjans de comunicació dels països veïns es fan ressò de la vaga

La majoria dels rotatius estrangers van destacar que era la primera aturada des del 1933

La vaga de funcionaris no va passar desapercebuda per als mitjans de comunicació francesos i catalans. La majoria que van tractar aquest afer van destacar, molts en els titulars, que era la primera vaga que es feia al país des de l’any 1933. El diari francès Le Monde també va fer referència a les negociacions que hi va haver els dies precedents i les peticions dels funcionaris, que van demanar una jornada de 35 hores setmanals. TV3 també va explicar que la reforma preveu augmentar el sou per la productivitat i no només per l’antiguitat, i va recollir les declaracions