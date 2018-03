S'amplia la caça del porc senglar fins al 15 d'abril

Actualitzada 18/03/2018 a les 06:59

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha autoritzat allargar el període de caça del porc senglar fins al 15 d’abril. En un edicte publicat aquesta setmana al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), l’executiu justifica aquesta decisió a causa de l’increment dels danys causats en les activitats agrícoles. Després de les verificacions que ha fet el cos de banders, s’ha considerat oportú ampliar el període hàbil per a la caça d’aquests animals.

El període per capturar els porcs senglars s’havia acabat el 28 de febrer passat, tal com estipulava l’ordre ministerial per a la temporada de caça 2017-2018 i que va ser signada l’estiu passat, però després dels informes dels cossos especials, la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha donat llum verd a l’ampliació per poder caçar porcs senglars amb un mes addicional.

Els dies hàbils de caça del porc senglar en aquest període són els dijous, els dissabtes i els diumenges. També es podran capturar Divendres Sant i Dilluns de Pasqua.