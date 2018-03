La legislació del Principat permet que un inversor forà que tingui l’11% d’una societat hi pugui residir

Una organització criminal xinesa va afavorir l’entrada de centenars d’immigrants il·legals a França a través d’Andorra, gràcies a un forat en la legislació sobre societats. El gener del 2017 es va establir una nova legislació per afavorir la inversió estrangera que permetia als emprenedors estrangers, amb com a mínim l’onze per cent del capital d’una empresa, beneficiar-se d’un permís de residència com a inversors. Un grup criminal parisenc va decidir treure partit de la situació, en col·laboració amb professionals andor­rans. Van crear consultories amb empreses fantasma de les quals es feia accionistes els candidats a ser empleats il·legals a França.