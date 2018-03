“Al sector estem en fase expansiva i els salaris tendiran a pujar”

Considera un error la guerra de preus a la baixa i destaca la necessitat d’implementar millores tecnològiques i mesures de conciliació per atreure empleats i talent

Deixa de presidir l’entitat en un mes i destaca els progressos que fa el sector fent servir eines com els patrons de demanda o la reputació online per millorar la qualitat, que estima que s’ha d’acompanyar amb més oferta cultural i atractius lligats a la natura, segons comenta a la ràdio del Diari.



Li queda algun projecte pendent ara que acaba el mandat?

Afortunadament estem sortint de la crisi tan forta que vam passar i crec que hem après molt, però hi ha molt camí per fer perquè existeix una dualitat molt gran entre els establiments que han sortit de la crisi