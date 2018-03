El cos d’ordre té dues denúncies per furts a clients de dos establiments de restauració del centre de la capital

Les càmeres de seguretat dels establiments on van succeir els fets van captar els tres sospitosos. El furt pròpiament dit no, van precisar fonts policials, però sí una actitud que fa pensar que podrien ser els autors dels dos robatoris de carteres que van patir clients de dos establiments del centre històric d’Andorra la Vella dijous a la tarda. Les mateixes fonts van precisar que únicament s’havien rebut dues denúncies malgrat que al carrer s’especulava que hi havia hagut d’altres persones afectades en d’altres locals públics. Formalment, la policia no tenia constància de més sostraccions que aquestes.

Els sospitosos són dos