El Solà d'Enclar serà la seu del centre de reeducació

Actualitzada 17/03/2018 a les 06:59

Redacció Andorra la Vella

Govern i el fons de reserva de jubilació de la CASS han tancat l’acord pel contracte d’arrendament de l’edifici de l’antiga residència del Solà d’Enclar, on l’executiu vol situar el centre de reeducació de menors. La presentació oficial de l’entesa serà dilluns a partir de les dotze del migdia.

L’edifici, que fa dos anys que està tancat, necessitarà una reforma per reconvertir-lo en el que es pretén i algunes fons apunten que el cost de la inversió podria arribar als 300.000 euros. Segons els càlculs de Govern, el nou centre, que tracta sobretot casos d’addiccions als estupefaents i a l’alcohol, hauria d’atendre una quinzena de joves que complirien els paràmetres d’ingrés. Actualment, l’Estat paga l’estada de cinc nois a centres de països estrangers, encara que n’hi hauria una desena més que complirien el perfil per entrar-hi, però no ho fan pel que suposa haver de marxar a centres especialitzats de fora d’Andorra. Amb aquesta infraestructura de reeducació en territori nacional es donaria resposta, per tant, a casos que actualment no s’estan treballant específicament.

La previsió del Govern és que el centre pugui començar a funcionar a partir de l’any vinent.