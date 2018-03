Els dos col·lectius van ser els que més manifestants van portar als actes reivindicatius, molts més que no pas la resta de sindicats

La vaga de funcionaris va tenir una gran repercussió durant tota la jornada d’ahir, tal com van explicar els representants sindicals i va corroborar el Govern. L’èxit però, va ser desigual entre els diversos col·lectius participants, i si el de professors i el de duaners van estar àmpliament representats, la resta no hi va assistir tan massivament. Segons els sindicats, prop de 500 persones es van reunir a les aturades de la frontera del riu Runer. Gairebé un miler més va assistir a la lectura del manifest que es va fer davant del Consell General, al migdia, i finalment unes

