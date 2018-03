Una gestoria facilitava papers a xinesos per viure a França

Tres francesos van ser detinguts en una operació conjunta amb el país veí

La policia, en col·laboració amb els agents d’immigració francesos, va detenir tres ciutadans de l’estat veí d’una gestoria d’Encamp que presumptament formaven part de la xarxa que aconseguia permisos de residència fraudulents per a ciutadans xinesos que entraven a viure a França. La trama hauria permès l’entrada d’uns 500 immigrants il·legals xinesos que haurien pagat uns 20.000 euros cadascun. Andorra va col·laborar amb l’operació de la policia d’immigració francesa per posar fi a aquest entramat i ja s’havien bloquejat comptes i fet escorcolls en domicilis de sospitosos. Les detencions d’Encamp culminen la feina conjunta. Al capdavant de la xarxa hi