Un dia per jugar a classe

Els alumnes que van assistir a l’escola durant el dia de vaga es van passar la jornada mirant pel·lícules, jugant al pati i fent activitats lúdiques amb els companys dins les aules. Els pares reconeixen que mentre l’escola estigui oberta respecten el dret a fer vaga.

La sortida de l’escola andorrana de primera ensenyança situada a Santa Coloma no estava gaire concorreguda a les cinc de la tarda, un fet que feia denotar que no havia estat un dia normal. Fins i tot la treballadora de Circulació que controlava la sortida dels autocars de transport escolar reconeixia que ahir hi havia menys gent, “normalment hi ha més caos de persones”. En Marc acabava de sortir de l’escola acompanyat de la seva mare, amb la motxilla a l’esquena i content perquè no havia fet classe: “Hem jugat al pati, hem mirat una pel·lícula i hem parlat.” La