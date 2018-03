Toni Martí impulsarà el concurs per començar les obres abans d’acabar el mandat però demana al pròxim executiu que les culmini

Els pacients amb càncer podran ser tractats a l’hospital de Meritxell la propera legislatura. El cap de Govern, Toni Martí, va anunciar ahir durant la sessió de control a l’executiu que l’any que ve està previst incloure una partida als pressupostos per construir un espai a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell en el qual es curarà aquesta patologia. “Hi haurà una partida al pressupost per al 2019 i es farà l’obra”, va afirmar Martí, que va afegir que el Govern està esperant un segon informe procedent de França per tenir el vistiplau definitiu i encarregar el concurs amb un plec