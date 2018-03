La fiscalia reclama el comís de 75.000 euros per blanqueig

La fiscalia reclama el comís de 75.000 euros del compte d’un home de nacionalitat espanyola en considerar que els diners són fruit del blanqueig de capitals provinents del narcotràfic. Corts va negar fa unes setmanes el comís dels diners perquè el processat mai ha estat condemnat a Espanya, on presumptament es venia la cocaïna provinent de Colòmbia, per aquests delictes. Malgrat això, el ministeri públic el vincula amb un narcotraficant, també espanyol, que va morir a Colòmbia el 2007 on va fugir abans del judici. Amics de la infància, tots dos van obrir el compte a Andorra el 1998 el