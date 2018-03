La sentència fixa que els criteris del repartiment per inversió sostenible, que afecta el 8% del total, no tenen proporcionalitat

El Tribunal Constitucional (TC) ha acceptat parcialment el recurs que l’oposició va presentar contra la reforma de la Llei de transferències comunals i, en canvi, ha rebutjat la demanda sobre competències. El TC considera que un dels criteris de repartiment dels diners, anomenat Inversions destinades a la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica, és inconstitucional. Aquests punts, que signifiquen un 8% del total dels 55 milions anuals a repartir, afecten, per exemple, que la llei premiava els comuns que invertissin en sostenibilitat i que destinessin més partides a temes com fer les obres de separativa de les aigües o per a