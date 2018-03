Actualitzada 15/03/2018 a les 06:49

El servei de Circulació d’Andorra la Vella va haver de desviar el trànsit del carrer Bonaventura Riberaygua durant mitja hora per una topada que hi va haver pels volts d’un quart de cinc de la tarda d’ahir. A conseqüència del xoc, que no va provocar ferits, un dels dos vehicles es va encastar a una jardinera i va provocar danys materials a una pilona i a un senyal de trànsit.