Desenes de funcionaris es concentren a la duana i provoquen talls puntuals

La vaga dels treballadors públics porta la protesta al punt fronterer del riu Runer on la policia està regulant el pas de vehicles

Actualitzada 15/03/2018 a les 12:10

Redacció Andorra la Vella

Desenes de funcionaris s'apleguen des de les deu del matí al punt duaner del riu Runer per la vaga convocada contra la reforma de la llei de Funció Pública. La mobilització es trasllada ara davant de Govern.

Els treballadors públics s'han concentrar al punt fronterer i a partir de les 10.30 han començat a ocupar cada cinc minuts tots els carrils de la circulació de manera que puntualment no poden entrar ni sortir vehicles d'Andorra. Des de Mobilitat han destacat que la mobilització no està causant retencions i que la policia està regulant el trànsit perquè no es bloquegi la circulació.

Les protestes contra la reforma de la llei de Funció Pública prevista pel Govern està sent seguida pels duaners que fan vaga de zel i demanen la documentació a tots els vehicles de transport de mercaderies que arriben al país. També s'estan notant als centres educatius on l'afluència d'escolars ha baixat de manera molt notable. Els que han acudit a classe estan sent atesos pels professionals inclosos en els serveis mínims.

La vaga gairebé no està tenint incidència en el comú d'Escaldes on només 19 dels 300 treballadors no han acudit al lloc de treball després que el sindicat comunal s'hagi afegit a les mobilitzacions convocades pels sindicats de l'administració. L'única conseqüència d'aquesta aturada serà que la biblioteca haurà de tancar a les set de la tarda, una hora abans de l'habitual.

#8 VERITAS

(15/03/18 12:28)



#7 Impresentables

(15/03/18 12:26)



#6 Miquel

(15/03/18 12:25)



#5 Agitadors socials

(15/03/18 12:14)



#4 Cobarts, sortiu a fer una conta marxa !!!

(15/03/18 12:02)



#3 Estevet

(15/03/18 11:55)



#2 Pere

(15/03/18 11:40)



#1 Peret

(15/03/18 11:32)