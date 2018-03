El Tribunal de Corts convocarà una nova plaça de magistrat

El fiscal adjunt Ivan Alís i la magistrada del Tribunal de Corts Anna Estragués van renovar el càrrec per a sis anys més

Actualitzada 14/03/2018 a les 11:20

Andorra la Vella Redacció / Agències

El departament de Justícia convocarà als batlles a ocupar una plaça de magistrat al Tribunal de Corts durant aquest mateix any. Ho va confirmar ahir el ministre de Justícia, Xavier Espot, després de la renovació de càrrecs del fiscal adjunt Ivan Alís i la magistrada del Tribunal de Corts Anna Estragués. Espot va assegurar que "des de fa sis o set anys hi ha hagut un increment important de recursos humans" i va explicar que es una qüestió de prioritats, ja que "l'any passat es va cobrir una plaça de fiscal i aquest any s'ha decidit obrir una de magistrat".

Per la seva banda, el president del CSJ, Enric Casadevall, va puntualitzar que el càrrec "és de renovació automàtica, excepte en casos excepcionals", i va subratllar que s'està estudiant la situació perquè l'any que ve es puguin seguir incorporant noves places.