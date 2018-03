El síndic fa referència a la necessitat d'acord amb la Unió Europea

Vicenç Mateu ha assegurat que "no tenim al davant un camí fàcil i planer" i ha criticat a aquells qui miren pels seus propis interessos

Redacció Andorra la Vella

Durant el tradicional discurs institucional amb motiu de la celebració dels 25 anys de la Constitució, el síndic general, Vicenç Mateu, ha fet referència a la necessitat d'un acord d'associació amb la Unió Europea per garantir un bon futur per al país i ha comparat el neguit de la negociació amb les incerteses que va suscitar, fa 25 anys, l'elaboració de la Constitució. Mateu ha comparat el moment actual a un nou procés constituent. Un procés, diu, que "requereix la implicació de tot al país amb un objectiu comú: el millor futur per a Andorra". El síndic ha assegurat que "no tenim al davant un camí fàcil i planer" i ha criticat a aquells qui miren pels seus propis interessos a qui qualifica "d'espavilats". També ha expressat el seu malestar amb les formes de fer política d'alguns membres del Consell: "enyoro, des de la distància, una certa cortesia parlamentària i una amabilitat que ara trobo a faltar". En aquest sentit, Mateu dubta si "la política serà així només aquesta legislatura estranya o per sempre més, molt més agra i ingrata, on sembla que tot val".

El síndic general ha felicitat a tots els andorrans, ja que diu "aquesta és la festa de tots els que estimem Andorra", i ha demanat respecte sempre per les lleis, la justícia i les institucions, "no només quan ens van a favor". Mateu ha finalitzat el seu discurs agraint l'esforç als consellers generals de les legislatures prèvies a l'aprovació de la carta magna.