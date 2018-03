Els treballadors del Punt de Trobada demanen justícia i igualtat

La manifestació ha acabat amb la lectura d'un manifest per part d'algunes treballadores dels grans magatzems

Actualitzada 14/03/2018 a les 14:16

Redacció Andorra la Vella

La "marxa pacífica" impulsada pels treballadors del Punt de Trobada coincidint amb la diada de la Constitució, ha arrencat a l'hora prevista, a les onze del matí. Al voltant d'unes 200 persones s'han aplegat als grans magatzems per iniciar una manifestació que s'ha omplert de pancartes amb els missatges: "Volem igualtat, volem una rotonda, volem un autobús". Durant el matí, ha anat augmentant la participació, ja que s'ha anat afegint gent a diferents punts del recorregut.

Els manifestants han anat avançant per la carretera de Sant Julià de Lòria cap a Andorra la Vella pel carril esquerre que ha quedat habilitat únicament per a ells amb un dispositiu policial al davant i al darrere per garantir la seguretat i evitar que es produeixin possibles aldarulls. La marxa ha finalitzat a la plaça del Poble de la capital abans de les dues del migdia on s'han reunit al voltant d'unes 300 persones. Diverses treballadores del Punt de Trobada han llegit un manifest en català, castellà i portuguès demanant a Govern la construcció d'una rotonda i d'una línia de bus, tenint en compte que han notat una pèrdua de les vendes perquè els clients han de desplaçar-se 5 quilòmetres per arribar a la pròxima rotonda i fer la volta per poder accedir als grans magatzems.

#8 Rosa

(14/03/18 13:59)



#7 Rosa

(14/03/18 13:52)



#6 Niko

(14/03/18 13:28)



#5 Observador

(14/03/18 13:23)



#4 Manel

(14/03/18 13:19)



#3 Andorra Vell

(14/03/18 13:18)



#2 Anims

(14/03/18 12:43)



#1 Ramon

(14/03/18 12:24)