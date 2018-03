El recompte del Sindicat d'Ensenyament revela que la meitat dels comandaments secundaran l'aturada laboral

Un 80% dels mestres i col·laboradors farà vaga Assemblea del SEP on es va decidir negociar amb el Govern

Actualitzada 13/03/2018 a les 20:35

Redacció Andorra la Vella

El Sindicat d'Ensenyament Públic (SEP) ha fet una consulta sobre la incidència que tindrà la vaga prevista per a dijous i divendres i el recompte revela que "a la majoria dels centres sigui secundada pel 80% de la plantilla de col·laboradors, mestres, professors i personal tècnic i el 50% de comandaments", segons ha informat l'entitat. Es recorda que el personal de direcció de les escoles "estan obligats a ser-hi en compliment dels serveis mínims".

El SEP ha indicat també que han enviat als afiliats un document amb el balanç de la negociació "amb l'objectiu d'aclarir els punts proposats pels sindicats i que han estat acceptats o rebutjats pel Govern" i un altre document amb els horaris previstos per les accions de protesta que "tenen com a objectiu mobilitzar i aplegar al màxim de treballadors possible".

El document exposa el programa consensuat entre tots els sindicats de l'administració on s'especifica que els actes i dies de vaga "han estat pactats per la plataforma tenint en compte els torns, horaris de tots els cossos i el calendari de tramitació de la llei". En l'escrit s'afirma que ha de quedar molt clar "que en cap cas es vol promoure el missatge de gaudir d'un pont festiu, ja que el fet de la vaga representa més energia i dedicació presencial que un dia laborable ordinari".

Des de la plataforma també s'insta tots els funcionaris que vulguin secundar l'aturada "a seguir les accions de protesta que us proposem, ja que l'èxit de la mateixa recau en l'impacte i en els llocs de treball i l'impacte als carrers d'Andorra".

