Multitud d'actes omplen l'agenda per celebrar el 25è aniversari de la Constitució

Actualitzada 13/03/2018 a les 06:53

La celebració de les noces de plata de la Constitució ofereix un ventall d’activitats per als ciutadans. Al llarg del dia d’avui i demà Casa de la Vall ofereix unes jornades de portes obertes on els interessats que ho desitgin podran fer visites guiades i veure el nou hemicicle. Per als més menuts, avui a les sis de la tarda hi haurà un espectacle de titelles seguit d’un berenar popular. La jornada d’avui clourà a les 21 hores amb un concert a càrrec de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), que també celebra un quart de segle. Demà, a les 12 hores hi haurà una actuació musical a càrrec de l’Andorra Big Band, dirigida per Jordi Barceló, al vestíbul del Consell General, seguida d’un ball de Sardanes a la plaça del mateix Consell que s’allargarà fins a les 16 hores. Tanmateix s’estrenarà a ATV el documental A tres bandes: el procés constituent d’Andorra. Per acabar, des del centre d’Andorra la Vella es farà un castell de focs.