La sisena edició del Cos de voluntaris per la natura amplia les hores de formació

El projecte s’adreça a joves que han acabat l’educació obligatòria i no troben feina

El Cos de voluntaris per la natura (CVN) celebra la sisena edició ampliant l’horari de formació per a joves. El projecte s’emmarca en la iniciativa Focus 20, una mesura de Govern adreçada a joves de 16 a 20 anys que han finalitzat l’ensenyament obligatori i no han obtingut una qualificació que els permeti continuar amb la seva formació i tenen dificultats per inserir-se al mercat laboral. El CVN va néixer sis anys enrere com una iniciativa del comú de la Massana i l’any passat es va adherir al pla Focus 20 com un itinerari específic de natura.

Enguany són sis els