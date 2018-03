Els funcionaris vaguistes protestaran davant Govern, la duana i el Consell

Les queixes acabaran divendres davant la duana a les 16h per “acomiadar” els que marxen el cap de setmana

Ricard Poy Andorra la Vella

Els sindicats que han organitzat la vaga de funcionaris per a dijous i divendres han previst un seguit d’actes on destaquen diferents concentracions. El primer que especifiquen els organitzadors per a primera hora és que “anem al lloc de treball i comuniquem al nostre superior per escrit que farem vaga” i “podem fitxar incidència per hores”. Les accions comencen a dos quarts de deu del matí amb una concentració davant la duana de Sant Julià on s’instarà als vaguistes a signar un document que s’adjuntarà a les iniciatives legislatives propulars que han preparat els sindicats. Hi ha tres iniciatives legislatives populars que demanen el “canvi de llei electoral, llei de responsabilitat política i una petició perquè s’avancin les eleccions”.

A la una de la tarda hi ha una nova concentració prevista davant de Govern des d’on els vaguistes es desplaçaran a la plaça del Consell General on llegiran un manifest. A les dues hi haurà una arrossada davant de la plaça del Poble. Per la tarda a les quatre es reprendran els actes amb una nova concentració davant de Govern que iniciarà un recorregut pel Prat de la Creu fins a la Rotonda i posteriorment per l’avinguda Meritxell fins arribar al comú d’Andorra la Vella. Els actes acabaran amb una xocolatada prevista a les sis de la tarda.

Per a la jornada de divendres hi ha menys accions reivindicatives previstes. Es començarà novament anat al lloc de treball a primera hora per comunicar que es fa vaga i la concentració a les dues de la tarda tindrà loc a la plaça Coprínceps d’Escaldes. Des d’allà es passarà per les avingudes Carlemany i Meritxell fins arribar al comú d’Andorra la Vella. Aquesta marxa estarà “oberta a tots els treballadors d’Andorra”. A dos quarts de dues es convoca un dinar a Sant Julià, tot i que no s’especifica el lloc i les accions acabaran a les quatre de la tarda amb una darrera concentració davant la duana “per acomiadar-nos de tots els qui marxen el cap de setmana”.

