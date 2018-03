Els sindicats diuen que només desconvocaran les aturades si Govern accepta quatre punts, un dels quals les 35 hores setmanals

Els funcionaris estan finalment cridats a la vaga. Els sindicats de l’administració han convocat l’aturada aquest dijous i divendres per protestar per la Llei de la Funció Pública. Els col·lectius fan el pas a pocs dies que s’esgoti el termini de la vaga, que van anunciar del 19 de febrer al 19 de març, i ahir van entrar la convocatòria per als dos darrers dies laborals de la setmana i una pròrroga del preavís que s’allarga fins al 20 d’abril. La mobilització es farà realitat un mes i mig després que més de 300 treballadors públics aprovessin en assemblea anar