Arriba la primera empresa andorrana a l'espai Actua al Barcelona Tech City

The Craft Salmon ha aprofitat la possibilitat de tenir un local a la capital catalana per establir relacions amb empreses internacionals

Actualitzada 13/03/2018 a les 13:12

Redacció Andorra la Vella

L'espai que Actua té a Barcelona Tech City a disposició de les empreses andorranes perquè puguin establir relacions de treball amb empreses internacionals té ja el primer usuari, The Craft Salmon. Es tracta d'una empresa que va néixer el 2016 dedicada a "importar salmó noruec, salmó fumat exclusiu" que distribueixen al sector de l'alimentació i botigues gourmet, segons explica un dels confundadors, Pep Borràs. L'altre responsable del projecte, Albert Zabala, remarca que tenir un espai físic a Barcelona "és magnífic i a petites empreses et dóna l'opció de fer networking per a créixer".

La directora d'ADI-Actua, Judit Hidalgo, ha destacat que l'acord per gaudir d'aquest espai es va signar fa poc més d'un mes i que hi ha tres o quatre empreses més interessades a ocupar aquest espai, a més de ressaltar que "hem notat un interès creixent per les empreses tecnològiques de Barcelona per explorar les noves oportunitats que ofereix el Principat".