Anècdotes polítiques

Els cinemes Illa Carlemany acullen la preestrena del documental sobre el procés previ a la redacció de la Constitució.

El punt de partida de l’obra és el robatori de dos hongaresos a un viatjant que venia joies al Principat a principis dels anys 90 del segle passat. Els dos van ser jutjats, però van complir la pena a França perquè a Andorra no hi havia centre penitenciari. Un cop reclusos, els condemnats van portar el cas al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) perquè Andorra no era un país. Atès que el Copríncep francès de l’època, François Mitterrand, temia que això pogués passar factura al prestigi de França, va decidir fer un pas endavant per constituir Andorra com a