Vaga de funcionaris dijous i divendres

Els sindicats asseguren que fan les aturades laborals el 15 i 16 de març perquè el Govern no ha acceptat cap de les "línies vermelles" que havien plantejat, entre les quals figura la jornada laboral de 35 hores

Els treballadors públics faran vaga dijous i divendres d'aquesta setmana, 15 i 16 de març, segons han anunciat avui després de la reunió per renegociar la modificació de la llei de Funció Pública amb el Govern. Els representants sindicals han explicat que convoquen les aturades laborals perquè l'executiu no ha acceptat cap de les línies vermelles" que havien plantejat, cap dels canvis importants que consideraven que s'havien d'incloure en el text.

Els sindicalistes han assegurat que desconvocaran la vaga si el Govern accepta quatre reclamacions que són: jornada laboral de 35 hores, que el sou es mantingui en el 100% en cas de recol·locació per motiu mèdic, que les vacances escolars formin part de la llei de funció pública i les mesures correctores perquè els funcionaris arribin al 100% de la graella salarial. La ministra Eva Descarrega ja ha manifestat a la sortida de la trobada que no accepten les condicions que exigeixen els representants dels empleats públics.

Els sindicats de funcionaris han indicat que aquesta tarda entraran la convocatòria de vaga i també una pròrroga de l'autorització inicial que havien fet perquè acabava el 19 de març i ara demanen que s'estengui fins al 20 d'abril. També han assegurat que els serveis mínims els fixaran ells, al que el Govern ha respost que els haurà de validar.

Els representants dels treballadors de l'administració han assenyalat que aquesta tarda mantindran reunions en cada col·lectiu per determinar les accions que es portaran a terme. Entre elles les de la policia que no pot fer vaga perquè ja reben un complement salarial per no fer aturades laborals.

