Educació preveu que el nombre d’episodis de ‘bullying’ se situï aquest any en els onze, com el 2016, però que vagi a l’alça els pròxims cursos

L’assetjament escolar afecta alumnes de tots els sistemes escolars i des d’una edat ben avançada, els deu anys, tot i que la majoria de casos es concentren a la segona ensenyança. El ministeri d’Educació ha obert aquest curs un total de sis expedients per casos de bullying en centres educatius del país, segons va confirmar al Diari la directora del departament d’Inspecció i Qualitat Educativa del ministeri, Marie Pagès, que preveu acabar el període escolar amb uns onze casos, que són els que hi va haver el curs 2016-2017. “De moment no sembla que es detectin més casos que l’any

