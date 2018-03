Reoberts els trams tallats de les carreteres de Montaup i Ransol

Actualitzada 12/03/2018 a les 06:58

L’Agència de Mobilitat va informar ahir a la tarda a través del seu compte Twitter de la finalització del tall dels trams de les carreteres secundàries de Montaup i la Coma de Ransol que s’havien bar­rat a la circulació el divendres a la tarda com a conseqüència del risc d’allaus. Tal com va explicar el director de Protecció Civil, Francesc Areny, la decisió s’havia pres atesa l’acumulació de neu i la pujada de temperatures que s’havia registrat divendres i també la previsió de pluges. Divendres també es van fer voladures a la zona de Soldeu per minimitzar el risc de despreniments de neu. Però la situació ha millorat. Segons el butlletí d’allaus difós pel servei meteorològic del Govern, el risc d’allaus havia baixat a nivell 2, i per tant, moderat. La previsió era la mateixa per avui.