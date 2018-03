Govern presenta les tres monedes commemoratives de la Constitució

Per primera vegada, s'ha inclòs metalls nobles com l'or i l'argent i de valors facials diferents als habituals

Actualitzada 12/03/2018 a les 14:03

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha presentat aquest matí les 3 monedes commemoratives amb motiu del 25è aniversari de la Constitució d'Andorra. Per primer cop, s'ha inclòs una moneda d'or de valor facial de 50 euros, de la qual se n'ha fet un tiratge de 3.000 peces. La moneda té 23 mm de diàmetre i pesa 6,75 grams. La d'argent és d'un valor facial de 5 euros, pesa 27 grams, té 40 mm de diàmetre i se n'ha fet un tiratge de 10.000 peces. Tant el disseny de la moneda d'or com la d'argent reprodueixen, en una cara, l'escut del Principat, les primeres paraules del preàmbul de la Constitució, i dues branques, una de roure i una altra d'olivera; i a l'altra cara s'aprecien dues mans que simbolitzen la signatura de la Constitució. Cinca ha explicat que la tria de l'or i l'argent es deu a la importància que té per al Principat la celebració dels 25 anys de la Constitució.

La tercera moneda està feta amb materials habituals com són el coure-niquel i el niquel-llautó, i el seu valor facial és de 2 euros. D'aquesta moneda se n'ha fet un tiratge de 75.000 peces. La seva comercialització es farà a partir de demà a través dels professionals de la numismàtica d'Andorra.