Els escolars canten l'himne nacional pel 25è aniversari de la Constitució Alumnes de l'escola andorrana de la capital durant la cantada de l'himne aquesta tarda SFGA

Actualitzada 12/03/2018 a les 19:20

Redacció Andorra la Vella

Una cantada simultània de l'himne nacional amb la participació de més de 6.000 alumnes de maternal i primera ensenyança de tots els sistemes escolars ha servit avui per celebrar el 25è aniversari de la Constitució. El ministre d'Educació, Eric Jover, i la cònsol d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, han participat en la cantada a l'escola andorrana de la capital que ha aplegat 400 alumnes d'entre 3 i 12 anys al pati del centre.

La celebració dels 25 anys des de l'aprovació de la Carta Magna s'ha treballat a tots els centres educatius estudiant aspectes com els símbols de l'Estat, la bandera o l'escut i també sobre diferents articles de la Constitució, com ara el dret a l'educació. La feina ha quedat reflectida en murals i exposicions que des d'avui es mostren a les escoles.