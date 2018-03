L’edifici, dissenyat per Norman Foster, busca estar a cavall entre Escaldes i Andorra la Vella, ja que estaria al carrer de la Unió

El complex previst per al carrer de la Unió, que també inclou la proposta de casino de Cirsa, compta amb una torre de vint plantes d’alçada, segons van comentar fonts properes a la candidatura. L’edifici serà emblemàtic i estarà dissenyat per l’arquitecte britànic Norman Foster. Serà en ell mateix un atractiu turístic per al país, o com a mínim així ho pensen els impulsors del projecte. L’encàrrec ja s’ha fet a l’estudi del prestigiós arquitecte amb la voluntat que tingui un disseny tan atractiu que sigui en el futur un dels punts més emblemàtics. El complex es caracteritza per incloure

#5 L' antropòleg Perplex

(12/03/18 08:49)



#4 Pere

(12/03/18 08:42)



#3 Prou

(12/03/18 08:27)



#2 Jo

(12/03/18 08:09)



#1 Airlog

(12/03/18 08:05)