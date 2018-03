Detingut un jove per ruixar gas de pebre en uns apartaments del Pas de la Casa

La policia també va arrestar un home de 31 anys per agredir a la seva parella durant una discussió

Actualitzada 12/03/2018 a les 13:43

Redacció Andorra la Vella

La policia va arrestar un jove no resident al Pas de la Casa, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva durant la matinada de dimecres, segons el balanç setmanal d'intervencions. El detingut hauria ruixat gas de pebre a la primera planta d'uns apartaments, després d'una baralla entre dos grups de persones. El jove de 25 anys es trobava molt alterat, tenia una navalla oberta en una mà i un esprai de gas de pebre en l'altra, d'acord amb el que s'explica al comunicat policial. Quan els agents el van reduir, l'arrestat va començar a amenaçar de mort al conserge dels apartaments.

Els agents també van detenir un home de 31 anys a Arinsal per un presumpte delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic, després de propinar-li una bufetada a la galta de la seva parella durant una discussió, i a una dona resident de 50 anys per un presumpte delicte contra el patrimoni, ja que va causar danys en un vehicle que estava estacionat en la plaça d'aparcament del seu domicili de forma errònia. Les ratllades causades tenen un valor de 1.755,60 euros.

Pel que fa als delictes contra la salut pública, un home no resident de 24 anys va ser detingut per possessió de 0,7 grams de cocaïna.