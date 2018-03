El responsable afirma que la seva activitat no genera cap tipus de molèsties als residents

Polèmica al nucli residencial Bordes d’Envalira, situat a la parròquia de Canillo, pel pas de motos de neu i buguis davant dels habitatges. Carles Canyelles, un dels veïns, va denunciar divendres la queixa generalitzada per les molèsties que aquests vehicles de neu provoquen als residents. Ahir, però, el responsable de l’única empresa de buguis que circula per la zona, Jaume Molas, va explicar al Diari que els seus buguis, en té dos a l’hivern i deu a l’estiu, no fan soroll i va assegurar no haver rebut mai cap queixa dels veïns per l’activitat que duu a terme a través