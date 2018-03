La Batllia informa a través del BOPA al facultatiu espanyol Antonio Miguel Bogas de la causa contra ell, en estar en parador desconegut

El metge espanyol Antonio Miguel Bogas Cardeñosa va protagonitzar a l’inici de la dècada dels 90 un frau contra la salut pública que va tenir molta repercussió a l’Estat veí del sud. El doctor va comercialitzar unes píndoles per aprimar-se que, teòricament, s’elaboraven amb elements cent per cent naturals i amb aquesta composició va aconseguir l’autorització del ministeri de Sanitat. Però en realitat, el que hi havia a les pastilles també eren substàncies psicotròpiques, com el diazepam, que necessitaven prescripció mèdica. Pel frau va ser condemnat a quatre anys i tres mesos de presó (el Suprem va ratificar la condemna