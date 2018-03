Batalla reclama les millores de seguretat a l'aeroport de la Seu

L’alcalde evidencia que amb el sistema GPS l’incident amb el vol de Madrid no hauria succeït

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, va insistir ahir en la necessitat de dotar de més mesures de seguretat les maniobres d’aproximació de l’aeroport Andorra-la Seu. “És evident que si divendres hagués existit el sistema d’aproximació instrumental, que l’Estat encara no ha autoritzat per al nostre aeroport, no hauria passat el que va passar”, fent referència al vol Madrid-la Seu que el pilot de la companyia Twin Jet, responsable de l’operativa que l’agència Viatges Regina està portant a terme aquest mes de març a la infraestructura aèria de l’Alt Urgell, va desviar a l’aeroport de Girona-Costa Brava al·legant “problemes