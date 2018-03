La resta de partits posa en evidència que una mesura d’aquestes característiques és incompatible amb el model d’Estat andorrà

Les reivindicacions del Dia de la dona treballadora han tornat a posar sobre la taula el debat de la despenalització de l’avortament. La consellera del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, va assegurar en declaracions al Diari que la despenalització no té per què anar lligada al model d’Estat, tal com va declarar el ministre Xavier Espot” El bisbe, com ha fet altres vegades, té la possibilitat de no signar la llei”, va afirmar, i va defensar que les dones haurien de tenir dret a avortar en tres supòsits: si l’embaràs és producte d’una violació, si suposa un perill per a

#5 Jordi

(10/03/18 16:08)



#4 Pepe

(10/03/18 14:45)



#3 Conrad

(10/03/18 12:16)



#2 L'avortament i l'esquerra

(10/03/18 12:11)



#1 Francesc Cabanes Roqué

(10/03/18 09:23)