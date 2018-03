La rebaixa de l’ITP queda en suspens i es donaran facilitats per reformar

El Govern ha descartat la rebaixa de la cessió obligatòria de sòl com a mesura per incentivar la construcció de pisos. Era un dels punts destacats del pla d’accions que ha previst el ministeri d’Afers Socials per pal·liar la problemàtica de la manca d’habitatges de lloguer. El cap de Govern, Toni Martí, el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, i el d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, es van reunir ahir amb els cònsols de les set parròquies per avançar en la definició de les diferents propostes, que requereixen la col·laboració i l’acord dels comuns, com són la reducció de la cessió obligatòria