El British College of Andorra ja ha penjat una oferta de contractació de docents en l’àmbit mundial i tot ha d’anar molt ràpid perquè en sis mesos ha d’obrir les portes a la Comella

Rafael Valverde fa més de dues dècades que es dedica a l’obertura de col·legis britànics a Espanya i ara desembarca a Andorra amb el projecte de l’alberg de la Comella. Comencen les classes el setembre vinent i ara s’inicia una cursa contrarellotge per tenir-ho tot a punt per a les classes i captar els alumnes.



Quin és el gran objectiu a mitjà i llarg termini del projecte del British College of Andorra?

La voluntat és crear les bases per a una escola britànica a Andorra de llarga durada i basada en la qualitat de l’ensenyament amb l’anglès com a llengua vehicular. Seguim

