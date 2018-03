El Govern presentarà un projecte de llei per sancionar de manera “exemplar” les empreses que paguin un sou inferior a les dones

El Govern vol posar fil a l’agulla per posar fi a la desigualtat salarial entre homes i dones. L’executiu presentarà un projecte de llei per multar les empreses que incompleixin amb la normativa i que paguin un sou inferior a les dones per una qüestió de gènere. Precisament ahir, en la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anunciar que el Govern té previst presentar el projecte de llei aquesta primavera per acabar amb aquesta discriminació.

“Aquelles persones que contravenen la prohibició han de ser sancionades exemplarment”, va afirmar Xavier

