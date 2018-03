Romario afirma que Rosell es quedava amb diners de partits

L’exfutbolista Romario de Souza va testificar ahir a l’Audiència Nacional que l’expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell, es va apropiar diners d’alguns partits amistosos

El brasiler Romario de Souza, exjugador de futbol professional, va testificar ahir a l’Audiència Nacional que l’expresident de l’FC Barcelona, Sandro Rosell, va col·laborar amb l’expresident de la Confederació de Futbol Brasilenya (CDF), Ricardo Teixeira, per apropiar-se diners d’aquesta última entitat en alguns partits amistosos. De Souza va declarar com a testimoni per videoconferència des de Brasil davant la jutgessa Carmen Lamela, que investiga Rosell, l’exconseller de Sant Julià de Lòria Joan Besolí i Teixeira per presumptament blanquejar 6,5 milions d’euros procedents de la venda de drets de partits de la selecció brasilera.

Romario va ratificar les conclusions d’un informe signat