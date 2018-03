La negativa dels cònsols a reduir la taxa econòmica no agrada als empresaris, que se senten menystinguts

El gerent de l’Associació de Constructors d’Obra (Acoda), Víctor Filloy, va manifestar ahir el “malestar” de la Cea, l’Agia, els propietaris immobiliaris i els mateixos constructors amb els comuns per no haver-los fet cas, “ni tan sols respost”, a les propostes que van transmetre a la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, just abans de la reunió de cònsols de dimarts passat on ella exercia de presidenta de torn, per donar resposta a la manca de pisos de lloguer i a l’elevat preu que tenen, com ara la rebaixa de la cessió econòmica. A més, la “sorpresa” va ser seva quan

